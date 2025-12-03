Inter su Vicario, contatti con il Tottenham. Ecco la valutazione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025 · Aggiornato il 3 Dicembre 2025

Inter, riflessioni sul futuro in porta

L’Inter sta valutando con attenzione il nome di Guglielmo Vicario, oggi in forza al Tottenham, come possibile profilo per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Il portiere italiano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vorrebbe tornare in Serie A al termine della stagione 2025-26 e sarebbe disposto a prendere in considerazione un trasferimento.

La situazione contrattuale dei portieri nerazzurri

Il contratto di Sommer è in scadenza tra pochi mesi e la dirigenza ha scelto di non rinnovarlo, orientandosi verso un cambio tra i pali. Da tempo il club segue Vicario, già apprezzato prima del suo passaggio al Tottenham Hotspur nel 2023. La sua continuità in Premier League e la maturità acquisita lo rendono un candidato credibile per guidare il reparto nerazzurro.

Le richieste del Tottenham e la posizione dell’Inter

Gli Spurs valutano Vicario tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un compromesso utile sia per il club londinese sia per rimanere nei parametri economici dell’Inter. Contatti preliminari ci sono già stati e la pista sta acquisendo peso nelle strategie di mercato.

Vicario primo nome per la porta nerazzurra

Il desiderio del giocatore di tornare in Italia coincide con la necessità dell’Inter di assicurarsi un portiere affidabile per il futuro. Se le condizioni economiche lo permetteranno, Vicario potrebbe diventare il nuovo numero uno nerazzurro già dalla prossima estate.

