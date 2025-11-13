Inter su Ordonez, duello con Chelsea e Newcastle
Ordonez nel mirino dell’Inter
Il nome di Joel Ordonez è entrato con forza nelle strategie di mercato dell’Inter. Il giovane difensore del Club Brugge, classe 2004, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Il club nerazzurro lo segue da mesi, convinto che il suo profilo possa rappresentare un investimento di prospettiva, ma la concorrenza è serrata.
Premier League alla finestra
Sulle tracce del centrale ecuadoregno ci sono diversi club di Premier League, tra cui Chelsea, Newcastle, West Ham e Aston Villa. Il Chelsea, in particolare, avrebbe già avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, mentre il Newcastle lo osserva da oltre un anno.
Contratto lungo e valutazione alta
Ordonez ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Club Brugge fino al 2029, un segnale chiaro della volontà della società belga di blindarlo. La sua valutazione si aggira su cifre importanti, ma l’Inter spera di poter fare leva sulla possibilità di farlo crescere in Serie A, in un contesto tecnico ideale.
Convocato con l’Ecuador per le prossime sfide internazionali, Ordonez punta alla qualificazione al Mondiale e sogna un salto in un top campionato già nella prossima stagione.
