Inter su Norton-Cuffy: scelto il dopo Dumfries, Genoa chiede 20 mln

Emergenza sulla fascia destra

L’infortunio di Denzel Dumfries, costretto all’operazione e a uno stop di circa tre mesi, ha imposto all’Inter una riflessione immediata sul mercato. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio cercano un profilo pronto, affidabile e compatibile con le esigenze di Cristian Chivu. In cima alla lista c’è Brooke Norton-Cuffy, una delle rivelazioni del Genoa in questa stagione di Serie A.

Il profilo che convince tutti

Classe 2004, cresciuto nel vivaio dell’Arsenal, Norton-Cuffy unisce potenza atletica, velocità e spinta offensiva. Può agire sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia, qualità che lo rendono un naturale alter ego di Dumfries. In campionato ha già collezionato 14 presenze, un gol contro l’Udinese e un assist, diventando uno dei punti fermi del Genoa allenato da Daniele De Rossi.

Il nodo economico

Il vero ostacolo è la valutazione. Il Genoa non intende scendere sotto i 20 milioni di euro, cifra importante per un’operazione invernale. L’Inter riflette, ma considera l’investimento coerente con l’età e il potenziale del giocatore. A facilitare il dialogo ci sono anche gli ottimi rapporti con Roc Nation, l’agenzia che rappresenta l’esterno inglese e che cura anche gli interessi di Federico Dimarco.

Alternative sullo sfondo

Restano monitorate piste secondarie. Marco Palestra dell’Atalanta piace, ma non è una priorità immediata. Belghali del Verona è penalizzato dalla Coppa d’Africa, mentre Moris Valincic della Dinamo Zagabria resta un’opzione di emergenza. Per l’Inter, oggi, Norton-Cuffy è molto più di un’idea.