Inter su N’Guessan: nuovo talento del Saint-Étienne nel mirino
Inter, occhi su Djylian N’Guessan
Secondo quanto riportato da Tuttomercato.com, l’Inter ha messo nel mirino Djylian N’Guessan, attaccante classe 2008 di proprietà del Saint-Étienne. Gli osservatori nerazzurri hanno monitorato il giovane talento durante il recente Mondiale Under 20, torneo in cui la sua Nazionale ha raggiunto il quarto posto, confermando le qualità del diciassettenne.
Concorrenza internazionale
Sul giocatore non c’è soltanto l’interesse dell’Inter. In Premier League, club come Chelsea e Watford hanno già avviato contatti, mentre in Italia si registra anche l’interesse dell’Udinese. La retrocessione del Saint-Étienne in Ligue 2 ha complicato la sua posizione, aprendo scenari di mercato già in vista della sessione invernale del calciomercato 2026.
Situazione contrattuale e valutazione
Il contratto di N’Guessan è valido fino a giugno 2027, ma i negoziati per un prolungamento sono in stallo. Le richieste economiche dell’attaccante e l’attenzione di club prestigiosi rendono un trasferimento sempre più probabile. La valutazione attuale si aggira sui 2 milioni di euro, cifra accessibile per molte società europee.
Prospettive di mercato
L’Inter osserva con attenzione, pronta a inserirsi nella corsa per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama francese. La sessione invernale potrebbe già segnare il suo primo grande passo in una carriera attesa con grande curiosità dagli addetti ai lavori.
