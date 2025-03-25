Inter su Jonathan Tah: colpo a parametro zero per la difesa?

L’Inter punta Jonathan Tah per rinforzare la retroguardia

L’Inter sta valutando l’ingaggio di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, in vista della prossima stagione. Il giocatore tedesco è in scadenza di contratto a giugno e può già negoziare con altri club per un trasferimento a parametro zero. Le sue recenti prestazioni, soprattutto nella sfida contro l’Italia, hanno attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri, che vedono in lui un rinforzo affidabile ed esperto per il reparto arretrato.

Un’eccezione alla strategia nerazzurra?

Negli ultimi anni, l’Inter ha adottato una politica di mercato mirata a investire su giovani talenti con prospettive di crescita, ma il profilo di Jonathan Tah potrebbe rappresentare un’eccezione. La dirigenza è consapevole dell’esperienza e della solidità del difensore tedesco e sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di portarlo a Milano senza alcun esborso per il cartellino. La trattativa potrebbe essere favorita anche dal desiderio del giocatore di confrontarsi con un nuovo campionato.

Concorrenza e dettagli dell’affare

L’Inter non è l’unica squadra interessata a Jonathan Tah: diversi club europei stanno monitorando la sua situazione, consapevoli del vantaggio economico che un trasferimento a parametro zero potrebbe garantire. Tuttavia, il progetto sportivo e la competitività della squadra nerazzurra potrebbero rappresentare fattori decisivi nella scelta del difensore. La dirigenza interista è pronta a muoversi per assicurarsi un elemento di esperienza e qualità per la prossima stagione.

