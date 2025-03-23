Inter su Gustav Isaksen: la Lazio fissa il prezzo

Simone Inzaghi vuole Isaksen per il suo 3-5-2

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha manifestato un forte interesse per Gustav Isaksen, ritenendolo il profilo ideale per rinforzare il suo modulo tattico. L’esterno danese, attualmente in forza alla Lazio, sta vivendo un’ottima stagione, attirando l’attenzione di diversi club di primo piano. Sebbene i nerazzurri non abbiano ancora presentato un’offerta ufficiale, stanno valutando attentamente il suo possibile ingaggio.

La concorrenza del Tottenham e il valore del giocatore

Oltre all’Inter, anche il Tottenham segue con attenzione Gustav Isaksen e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per strapparlo ai biancocelesti. Nonostante il suo contratto con la Lazio sia valido fino al 2028, il club capitolino è aperto a trattative, ma solo in presenza di un’offerta convincente. L’ottimo rendimento del danese ha infatti aumentato il suo valore di mercato, rendendolo una pedina sempre più importante nello scacchiere della squadra allenata da Marco Baroni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un trasferimento possibile?

L’Inter deve decidere se affondare il colpo per Gustav Isaksen, tenendo conto sia della concorrenza del Tottenham, sia delle richieste economiche della Lazio. Il danese rappresenterebbe un rinforzo ideale per la corsia esterna, ma il club nerazzurro dovrà valutare attentamente il budget a disposizione prima di formulare una proposta concreta. Con il mercato estivo ormai alle porte, l’operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: