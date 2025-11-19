Inter su Giovane: Chivu accelera, concorrenza di Milan e Napoli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

INTER, CHIVU SPINGE PER GIOVANE DELL’HELLAS VERONA

L’Inter ha avviato i contatti con gli agenti di Giovane, talento dell’Hellas Verona, in vista della sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2026. La trattativa, confermata da ESPN, si colloca in una fascia economica compresa tra i 20 e i 30 milioni. Cristian Chivu considera il brasiliano un rinforzo mirato, dopo averlo osservato da vicino nella sfida di inizio mese in cui il giocatore ha segnato contro i nerazzurri nel 2-1 finale.

Il club ha iniziato a muoversi con decisione, consapevole che il profilo del centrocampista offensivo ha catturato l’attenzione di altre realtà di primo livello. La richiesta tecnica parte proprio dall’allenatore, colpito dalla personalità mostrata da Giovane e dalla sua capacità di incidere nelle fasi calde della gara.

MILAN E NAPOLI OSSERVANO, L’INTER ACCELERA

Secondo ESPN BR, anche Milan e Napoli hanno manifestato interesse per Giovane. Ciò che significa veramente è che l’Inter non vuole correre rischi e punta a blindare i colloqui già nelle prossime settimane. Il giocatore rimane concentrato sull’Hellas Verona, ma non chiude alla possibilità di un salto in avanti, consapevole che la Serie A può offrirgli un’occasione concreta di crescita.

La strategia nerazzurra è chiara. Anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento che Chivu ritiene ideale per completare il suo progetto tecnico. Gennaio si avvicina e l’Inter vuole farsi trovare pronta.

