Inter su Gila, offerta da 20 milioni: la Lazio dice no
Foto © Stefano D’Offizi
La posizione dell’Inter e l’offerta iniziale
L’Inter ha individuato in Mario Gila uno dei profili più interessanti per rafforzare la difesa già a gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club nerazzurro avrebbe messo sul tavolo 20 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa dalla Lazio, che valuta il giocatore in modo ben diverso. La trattativa si presenta complessa, soprattutto perché il contratto del difensore scade nel 2027 ma non può essere rinnovato nell’immediato.
Il nodo della clausola con il Real Madrid
Un elemento chiave che blocca ogni apertura da parte della Lazio è la clausola stipulata al momento dell’acquisto dal Real Madrid. I blancos vantano infatti il 50% sulla futura rivendita. Ciò significa che, accettando l’offerta nerazzurra, ai biancocelesti resterebbe solo metà dell’incasso, un fattore che rende l’operazione economicamente poco conveniente.
Il ruolo centrale di Gila per Sarri
Oltre ai vincoli contrattuali, c’è un aspetto tecnico che pesa nelle valutazioni. Maurizio Sarri considera Gila un titolare ormai stabilizzato nella retroguardia della Lazio. Il difensore ha garantito continuità e solidità, qualità che la società non è intenzionata a perdere a stagione in corso. Per questo ogni offerta dovrà essere sensibilmente più alta per aprire uno spiraglio.
