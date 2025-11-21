Inter su Emiliano Martínez: il portiere dell’Aston Villa nel mirino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Inter, interesse concreto per Emiliano Martínez

L’Inter ha messo nel mirino Emiliano Martínez, protagonista con l’Argentina e punto fermo dell’Aston Villa dal 2020. Il portiere trentatreenne, forte della sua esperienza internazionale e di 57 presenze con la nazionale, è considerato un profilo ideale per garantire solidità tra i pali nelle prossime stagioni. Dopo il mancato trasferimento della scorsa estate, quando non arrivarono offerte soddisfacenti, la situazione potrebbe cambiare.

Aston Villa pronto ad ascoltare proposte

L’Aston Villa sarebbe infatti disposto a valutare offerte per Martínez, nonostante un contratto valido fino al 2029. La scelta del club inglese nasce dalla volontà di anticipare un’eventuale partenza, evitando di trattenere un giocatore che potrebbe chiedere un nuovo progetto sportivo. Finora ha collezionato 9 presenze in Premier League nella stagione in corso, confermando il suo rendimento costante.

Il contesto di mercato e la concorrenza

L’Inter osserva la situazione con interesse, consapevole che sul portiere argentino ci sono anche altre società di primo livello. Tra queste spicca il Manchester United, alla ricerca di un’alternativa per la porta. Il valore di mercato, stimato da Transfermarkt in 16 milioni di euro, rende l’operazione potenzialmente accessibile, pur richiedendo una strategia economica mirata.

L’attenzione su Emiliano Martínez è in crescita e i prossimi mesi chiariranno se l’Inter deciderà di affondare il colpo per uno dei numeri uno più affidabili del panorama europeo.

