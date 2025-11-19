Inter su Adeyemi: Mendes in contatto, ma occhio al Man Utd

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025

Il possibile assalto dell’Inter a Adeyemi

L’Inter sta sondando un profilo di grande talento per l’attacco: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Secondo Sport Bild, il club nerazzurro ha avviato dialoghi con il suo agente, Jorge Mendes, valutando la sua potenziale uscita già durante la sessione di mercato di gennaio. L’idea di un’operazione in Italia nasce dalla volontà di rafforzare il reparto offensivo con un giovane dinamico, capace di offrire velocità e imprevedibilità.

Concorrenza inglese e valore del giocatore

Tuttavia, la concorrenza su Adeyemi è forte: il Manchester United figura tra le società più interessate al calciatore tedesco. Il 23enne, con 11 presenze e un gol in nazionale, ha alle spalle un contratto con il Dortmund fino al 2027. Il suo attuale valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di circa 60 milioni di euro, cifra che testimonia il suo potenziale.

Prospettive tecniche per l’Inter

Dal punto di vista tattico, Adeyemi rappresenta un profilo in linea con lo stile dell’Inter: rapido, incisivo in contropiede e capace di integrarsi con attaccanti fisici. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il club milanese potrebbe mettere le basi per un attacco più giovane, moderno e orientato verso le nuove generazioni. L’anno nuovo potrebbe aprire una pista decisiva.

