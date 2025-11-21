Inter su Adeyemi: l’agente Mendes accelera per il trasferimento

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Tensioni al Dortmund per Adeyemi

Secondo Bild, il periodo di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund sarebbe vicino alla fine. Le fonti parlano di attriti continui tra il giocatore e l’allenatore Niko Kovač, aggravati da recenti sfoghi emotivi e questioni disciplinari. In parallelo, emergono problemi legali: l’attaccante ha ricevuto un provvedimento per possesso illegale di arma, con una multa da 450.000 euro.

Il ruolo di Jorge Mendes e i contatti con l’Inter

L’ingaggio dell’agente Jorge Mendes è visto come un segnale chiaro: Adeyemi sta preparando una partenza significativa. L’Inter ha già aperto un canale con il suo entourage per avviare trattative. Il club nerazzurro non è solo: anche il Manchester United ha mostrato interesse, delineando una trattativa di alto profilo per il giovane talento tedesco.

Futuro lontano da Dortmund

Un rinnovo contrattuale sembra a questo punto molto improbabile. Le tensioni con la società giallonera sono crescenti, e Adeyemi è deciso a cercare un nuovo capitolo della sua carriera. L’ipotesi di un trasferimento estivo prende forza, con l’Inter pronta a sfruttare il momento e proporre un progetto ambizioso per rilanciare il giovane attaccante.

