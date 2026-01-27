Inter, stop Barella: salta la sfida di Champions contro il Dortmund

L’Inter deve fare i conti con una nuova emergenza a centrocampo. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, arriva lo stop di Nicolò Barella, costretto a dare forfait dopo un affaticamento muscolare accusato al termine della rifinitura. Il centrocampista non partirà per la Germania, lasciando i nerazzurri privi di una delle loro colonne nel momento più delicato della fase europea.

Inter, emergenza a centrocampo

L’assenza di Barella pesa, e non poco. Il suo dinamismo, la capacità di rompere le linee e l’intensità nelle due fasi rappresentano un equilibrio difficile da sostituire. In un contesto europeo ad alta intensità, perdere un giocatore con il suo impatto significa rivedere rotazioni e soluzioni tattiche. Cristian Chivu dovrà affidarsi a un centrocampo più prudente, chiamato a gestire ritmo e coperture senza uno dei suoi riferimenti principali.

Infermeria affollata

Il quadro si complica ulteriormente guardando all’infermeria. Restano indisponibili anche Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, entrambi ancora alle prese con problemi fisici. Tre assenze pesanti che riducono le alternative e impongono una gestione attenta delle energie, soprattutto considerando il calendario fitto tra Champions League e campionato.

Tempi di recupero e prossimi impegni

Le condizioni di Barella saranno rivalutate nelle prossime ore. Lo staff medico valuterà giorno per giorno la possibilità di recuperarlo per la sfida di Cremona, in programma domenica alle 18. La priorità è evitare ricadute, ma l’Inter spera di riabbracciare presto uno dei suoi leader tecnici ed emotivi, fondamentale per dare continuità a una stagione che entra ora nella sua fase più complessa.