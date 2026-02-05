Inter, Stankovic nel mirino: clausole, cifre e tempi del ritorno

L’Inter torna a guardare in casa Club Brugge con attenzione. Secondo Voetbalnieuws.be, il club nerazzurro avrebbe deciso di attivare l’opzione di riacquisto per Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo ceduto sei mesi fa e oggi al centro di valutazioni strategiche per il futuro.

La clausola di riacquisto

Come riferito dal giornalista Matteo Moretto, l’Inter si è assicurata una clausola valida per le estati 2026 e 2027. Nel primo caso, il costo sarebbe di 23 milioni di euro. Nel secondo, la cifra salirebbe a 25 milioni. Un dettaglio chiave riguarda le tempistiche: tra il 1° e il 15 luglio di ciascun anno, l’Inter potrà comunicare la propria decisione al Club Brugge, bloccando eventuali offerte di altri club.

Situazione contrattuale e controllo nerazzurro

Il Club Brugge ha investito quasi 10 milioni per prelevare Aleksandar Stankovic dall’Inter, legandolo con un contratto fino al 2029 e un ingaggio superiore al milione annuo. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra è serena: il controllo della situazione resta saldo, anche grazie a una clausola del 50% sulla futura rivendita.

Osservazioni e prospettive

Un osservatore dell’Inter era presente di recente per visionare dal vivo Stankovic, segnale di un interesse concreto. Resta da definire l’accordo personale con il giocatore, ultimo passaggio prima di un possibile ritorno a Milano. In casa Inter, il dossier Stankovic è aperto e tutt’altro che marginale.