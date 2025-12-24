Inter, sprint per Palestra: i nerazzurri pensano al colpo di gennaio

L’Inter stringe i tempi sulla fascia destra e il nome di Marco Palestra sta guadagnando terreno. L’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari, è finito nel mirino nerazzurro come possibile rinforzo immediato.

Un’esigenza diventata priorità

Il lungo stop di Denzel Dumfries ha aperto una vera emergenza. Luis Henrique non ha ancora convinto del tutto, Matteo Darmian è fermo ai box e le soluzioni Andy Diouf e Carlos Augusto restano adattamenti. Ecco il punto: serve un esterno puro, capace di garantire corsa e continuità. Palestra risponde perfettamente a questo identikit.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo che convince lo staff

Reduce da una prima parte di stagione positiva con il Cagliari, Palestra ha attirato le attenzioni della dirigenza nerazzurra. Spinta costante, personalità e margini di crescita lo rendono un investimento strategico per l’Inter, che inizialmente lo osservava in ottica estiva.

L’intreccio con Atalanta e Cagliari

L’operazione potrebbe prendere forma già a gennaio. L’Atalanta valuterebbe l’interruzione anticipata del prestito, compensando il Cagliari attraverso operazioni legate a Marco Brescianini e Daniel Maldini, destinati a trovare più spazio con Fabio Pisacane.

Valutazione alta, concorrenza viva

Il prezzo è importante: almeno 35 milioni di euro. Cifra elevata, ma l’Inter sembra intenzionata a fare sul serio. Attenzione però alla concorrenza estera, pronta a inserirsi.