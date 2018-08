Inter, Spalletti gongola: per Keita siamo ai dettagli

Accordo trovato con il Monaco: l’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto

Mentre continua il sogno, l’ Inter mette a segno l’ennesimo colpo di questa sessione di mercato. Raggiunto l’accordo con ilper il trasferimento di, l’exche tanto piace a

Le cifre dell’operazione le ha svelate SkySport, che ha riferito di un accordo tra le parti trovato sulla base di un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro. Per il senegalese pronto un contratto annuale con ulteriori 4 stagioni in caso di riscatto. Trattativa in cui non rientra, al momento, Antonio Candreva, che continua ad assere titubante sull’ipotesi Monaco.

I monegaschi intanto non hanno convocato il giocatore per la gara d’esordio in Ligue 1.