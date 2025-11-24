Inter, Sommer sotto esame: Chivu valuta il futuro tra i pali

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Il nodo Sommer dopo Juventus e derby

La gestione di Yann Sommer è diventata un tema centrale in casa Inter. Cristian Chivu, alla vigilia di Ajax–Inter, aveva difeso il portiere dopo la prestazione negativa contro la Juventus, scegliendo di confermarlo anche in Champions per evitare un crollo psicologico. Il gesto è stato apprezzato nello spogliatoio, ma il campo ha raccontato altro. Tra la gara di Torino e il derby, lo svizzero ha mostrato incertezze in impostazione, letture tardive e interventi poco convincenti. Episodi isolati? I fatti dicono il contrario.

Un peso che incide sulla corsa nerazzurra

La questione si è fatta concreta. Le difficoltà dell’estremo difensore sono costate all’Inter sei punti in due scontri diretti. Un impatto che ricorda la parabola finale di Samir Handanovic, rimasto titolare oltre il dovuto anche per il suo peso nello spogliatoio. Sommer, pur avendo esperienza internazionale, non gode dello stesso status, motivo per cui Chivu aveva programmato un maggiore utilizzo di Martinez. La vicenda extracampo che ha coinvolto il secondo portiere ha però stravolto i piani.

Le idee per il futuro e le valutazioni di Chivu

Il club sta monitorando diversi profili per la prossima stagione: Caprile, Meret, Suzuki e Vicario sono sul tavolo. Giugno è lontano, ma la necessità di proteggere l’equilibrio difensivo è immediata. Chivu dovrà gestire il momento con lucidità, riducendo al minimo le situazioni che espongono Sommer e mantenendo la squadra compatta mentre la società prepara le mosse per il futuro.

