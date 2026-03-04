Inter, Solet è la priorità per l’estate

Il nome in cima alla lista

L’Inter guarda già alla prossima stagione e ha individuato una priorità per rinforzare la difesa: Oumar Solet. Il centrale dell’Udinese, classe 2000, è diventato uno dei profili più solidi della Serie A e ha attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri dopo una stagione di crescita costante.

Arrivato dal Salisburgo, con un passato tra Laval e Lione, Solet si è imposto come leader tecnico e fisico della retroguardia friulana. Continuità di rendimento, personalità e capacità di giocare in una linea a tre lo rendono perfettamente compatibile con le esigenze dell’Inter.

Strategia e tempistiche

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il nome del difensore francese è in cima alla lista del club milanese. Non si tratta di un semplice sondaggio: ad aprile sarebbe previsto un incontro a Milano per discutere di una possibile operazione estiva.

Il contratto di Solet con l’Udinese scade nel 2027. L’Inter considera il difensore una pedina chiave per ringiovanire e dare nuova energia al reparto.

Un investimento mirato

Dopo averlo già seguito in inverno, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica. La priorità è chiara: inserire un centrale affidabile e già rodato nel campionato italiano. Oumar Solet rappresenta oggi il primo nome sul taccuino dell’Inter per l’estate.