Inter, si lavora per il rinnovo di de Vrij
INTER RINNOVO DE VRIJ – All’Inter dall’estate 2018, anche dopo sei anni e mezzo Stefan de Vrij è una pedina fondamentale per lo scacchiere nerazzurro. Anche ieri sera contro il Lipsia, il difensore centrale olandese di 32 anni è stato determinante annullando l’attaccante avversario André Silva.
La dirigenza meneghina starebbe già lavorando per il rinnovo del contratto dell’ex Lazio, in scadenza al termine della stagione.
INTER RINNOVO DE VRIJ – Così scrive nel dettaglio la Rosea: “L’Inter ha un’opzione per rinnovare il contratto a fine giugno. De Vrij va per i 33 anni, ma le prestazioni di quest’anno impongono una riflessione. Soprattutto perché quando è stato chiamato in causa ha risposto quasi sempre a testa alta, fermando gli esterni e le punte. La linea Oaktree è chiara: ringiovanire la rosa. Ed è in scadenza anche Acerbi, 37 anni a febbraio. Probabile che ad Appiano ne rimanga solo uno“.
