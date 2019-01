Inter, si ferma Keita: salterà anche la Lazio in Coppa

Straordinari per Icardi e Lautaro con l'infortunio di Keita

Keita Balde, attaccante dell’Inter che stava trovando sempre più continuità con l’attenta gestione del mister Luciano Spalletti si è fermato in allenamento. Mentre la squadra è al lavoro per prerarare la sfida casalinga contro il Sassuolo, la punta nerazzurra ha accusato una distrazione muscolare al bicipite femorale: lo stop dovrebbe aggirarsi sulle tre settimane e come risultato, l’assenza per le gare contro Sassuolo, Bologna e quasi certamente anche l’impegno di Coppa Italia contro la Lazio, sua ex squadra.

Di seguito, il comunicato integrale della società:

“APPIANO GENTILE – L’attaccante nerazzurro Keita Balde si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.