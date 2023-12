INTER, SI COMPLICA L’AFFARE DJALÒ – Sulla strada spianata che collega l’Inter a Tiago Djalò sono spuntati un paio di ostacoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus e il Barcellona si sono inseriti nella corsa per il difensore portoghese. Il pressing dei bianconeri e dei blaugrana ha rovinato l’apparente calma con cui si stava sviluppando la trattativa tra l’Inter e gli intermediari del giocatore per portare il lusitano in Lombardia a parametro zero durante la prossima estate.

Il Lille, sebbene Djalò sia fermo ai box dallo scorso marzo per la rottura del legamento crociato del ginocchio, ha aperto alla cessione del proprio giocatore già a gennaio. Il club francese ha fissato il prezzo a soli 5 milioni. Sia la Juve che il Barcellona pregustano l’acquisto, dato che Djalò, classe 2000, ha già dimostrato di avere le carte in regola per essere un ottimo difensore.

Marotta e Ausilio studiano la situazione, con un dubbio che li pervade. Accelerare i tempi sborsando i 5 milioni richiesti dal Lille o sperare nel rifiuto da parte del giocatore della corte di Juventus e Barcellona, mantenendo la parola data al Biscione.

