Samuele Zarlenga · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Quasi certamente, nel corso della prossima sessione di calciomercato, l’Inter interverrà per piazzare qualche colpo in difesa. L’obiettivo principale è ringiovanire la retroguardia di mister Chivu e andare a pescare dei profili che gradualmente avranno sempre più minutaggio a disposizione, a scapito degli ultratrentenni – tra l’altro in scadenza a fine stagione – De Vrij, Acerbi e Darmian.

INTER, TANTI I NOMI IN LISTA PER LA DIFESA: GUEHI IN POLE, MA OCCHI ANCHE SU UPAMECANO, GILA E SOLET

Il nome principale seguito dalla dirigenza nerazzurra è Marc Guehi del Crystal Palace. Il difensore classe 2000 non ha intenzione di proseguire la propria avventura con gli Eagles ed ha rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte del club londinese. L’Inter, per assicurarsi il centrale, dovrà giocare d’anticipo, vista la concorrenza serrata: sull’inglese c’è infatti l’interesse di Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco.

Non solo Guehi. Nella lista dei desideri di Ausilio ci sono numerose alternative, sia in Italia che in Europa. I profili monitorati nel nostro campionato figurano Gila e Solet – entrambi in scadenza nel 2027 – e Muharemovic fresco di rinnovo con il Sassuolo. Sul fronte estero, l’Inter segue con attenzione Upamecano, che non ha ancora esteso il proprio contratto con il Bayern Monaco e Ordonez del Club Brugges.

Oltre a “Inter, si apre il casting per la difesa: occhi su Guehi e non solo” leggi anche: