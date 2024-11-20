Inter, senti de Vrij: “Mi sto divertendo e mi piacerebbe restare”

Raffaele Campo · Pubblicato il 20 Novembre 2024 · Aggiornato il 20 Novembre 2024

INTER DE VRIJ – In occasione della conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Olanda, Stefan de Vrij ha parlato anche del suo ipotetico futuro. Il difensore centrale ex Lazio veste la maglia dell’Inter dall’estate 2018, e attualmente è in scadenza di contratto.

Con i nerazzurri ha conquistato due Scudetti, nel 2021 e 2024 e alzato al cielo due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. E’ inoltre da molto tempo uno dei principali uomini-spogliatoio.

INTER DE VRIJ

INTER DE VRIJ – Queste le sue dichiarazioni: “Cosa hanno detto? Sono sinceramente curioso, non ne so niente. Mi sto divertendo moltissimo all’Inter. Ho un’opzione per rinnovare il contratto per un’altra stagione. Questa scelta spetta al club, mi piacerebbe esplorare questa opzione“.

