Inter, Sensi: “Conte uno dei migliori, in passato ho commesso alcuni errori”

INTER SENSI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, Stefano Sensi – giocatore del momento in casa Inter e ieri determinante nel successo sull’Udinese per 1-0 grazie a un suo gol – ha ripercorso questo suo grande inizio stagionale.

Queste le sue parole: “Ho lavorato sodo e forse sto recuperando i primi anni di Serie A che mi sono lasciato indietro per qualche errore mio. Per avere la mentalità che ho adesso mi sono serviti gli sbagli degli anni passati, non ero il professionista che sono ora. Adesso ho la testa solo sul calcio, riposo, mangio bene, cerco di dare sempre il meglio di me in campo, ascolto. Credo che siano cose fondamentali per avere la testa giusta.

Conte? Credo che il mister è uno dei migliori allenatori al mondo. Se non hai queste qualità te le porta lui. Solo averlo in panchina ti alza l’attenzione, ti dà quella tensione giusta che ti serve per dare il massimo in campo. Il mister era un grande calciatore e questo mi fa piacere, è bello prendere esempi positivi come il suo. Noi pensiamo partita per partita, abbiamo il dovere di provarci e sicuramente lo faremo fino in fondo“.

INTER SENSI – Prosegue l’ex Cesena e Sassuolo: “Siamo un’ottima squadra, siamo tutti allo stesso livello. Ho lavorato sodo ma non mi aspettavo onestamente un inizio di stagione così; ho la testa al lavoro e sulla strada che voglio fare, voglio continuare così. Qualche errore degli anni passati è servito, giocare a San Siro non è facile ma cerco sempre di dare tutto me stesso per migliorare ed imparare, e questo passa solo dal lavoro settimanale sul campo“.