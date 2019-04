Inter – Roma 1-1: ad El Shaarawy risponde Perisic [LIVE]

Inter - Roma, cronaca e tabellino

Inter e Roma chiudono allo stadio San Siro nel posticipo pre-pasquale la 33esima giornata in una gara che tradizionalmente regala spettacolo ed emozioni, oggi molto interessante per via dei risultati del pomeriggio in chiave europea (sconfitta della Lazio, pareggio del Milan e vittoria del Torino). Difficilmente si arriverà ad un City – Tottenham nostrano, anche se statistiche alla mano, questa é la gara più giocata in Serie A e quella dove complessivamente si é segnato di più.

I primi applausi arrivano dalle mani di Ranieri per una bella combinazione che porta al tiro El Shaarawy, palla fuori non di molto.

All’ottavo minuto, Inter prossima al vantaggio: colpo di testa di Lautaro Martinez, Mirante si aiuta con il palo. Al 14′, é Stephan El Shaarawy che si accentra e dalla distanza con un bel tiro porta in vantaggio i suoi. Al 32′ Handanovic chiamato alla parata su una conclusione ancora dell’attaccante giallorosso. Al 41′, azione degna di nota di Asamoah che supera tutti e per poco il suo tiro deviato non si trasforma in gol; prima dell’intervallo, anche D’Ambrosio di testa vicino al pari.

Ripresa dove l‘Inter riparte dal tanto possesso palla del primo tempo ma con la voglia di segnare al più presto: Lautaro di testa, parata facile di Mirante, in contropiede la Roma spreca il raddoppio con Pellegrini. Con il pubblico diviso, entra Mauro Icardi e al 60′ con l’ennesimo cross, Ivan Perisic sorprende di testa la difesa ospite e riequilibra il match. Inerzia che aumenta a favore dei nerazzurri che non si accontentano e dopo aver subito un tiro di Pellegrini, creano una nuova opportunità con Lautaro che arriva in corsa, palla alta.

Grande produzione dell’Inter, Roma che non punge ed esce dalla trasferta meneghina con un punto che soddisfa ma non permette di scavalcare il Milan al quarto posto, ora distante un punto.

Il tabellino

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; B. Valero, Politano, Nainggolan (54′ Icardi), Vecino; Perisic; L. Martinez (78′ Joao Mario)

Allenatore: Luciano Spalletti

Roma: Mirante; Kolarov, Juan Jesus, Fazio, Florenzi; Pellegrini, Cristante, Nzonzi; Ünder (1′ st Zaniolo), El Shaarawy, Dzeko

Allenatore: Claudio Ranieri

Ammoniti: Cristante

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata