Inter-Roma, biglietti al via dal 4 marzo

Big match di Pasqua a San Siro

INTER ROMA BIGLIETTI – Si apre la corsa ai biglietti per Inter-Roma, gara valida per la 31ª giornata di Serie A in programma nel weekend di Pasqua (3-4-5 aprile) allo stadio San Siro. Data e orario sono ancora da definire, ma il conto alla rovescia è già partito per uno degli snodi chiave della stagione della squadra di Cristian Chivu.

La vendita inizierà mercoledì 4 marzo esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi anticipate sarà necessario essere iscritti al programma loyalty INTERISTA e aver associato la tessera Siamo Noi o l’iscrizione all’Inter Club al proprio profilo.

Le fasi di vendita

La Fase 1, dalle 12:00 del 4 marzo, è riservata agli abbonati Serie A 25-26 tariffa FULL. Il 5 marzo spazio agli abbonati PLUS e soci Inter Club PLUS, mentre il 6 marzo toccherà agli abbonati BASE e soci BASE, con finestra fino all’8 marzo.

Il 9 marzo sarà dedicato agli iscritti loyalty INTERISTA. Il 10 marzo, dalle 10:00 alle 15:00, presale per i titolari BPER Mastercard, seguita alle 17:00 dalla vendita libera. Dal 13 marzo attivi anche i punti Vivaticket e l’Inter Store Castello.

Cambio utilizzatore e avvertenze

Il cambio utilizzatore sarà consentito solo per biglietti PLUS, una sola volta e dalle 24 ore precedenti il match. Non cedibile l’abbonamento. Il club invita a evitare il mercato secondario: unico canale ufficiale resta inter.it.