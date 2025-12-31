Inter, ritorno Cancelo possibile: Marotta studia il colpo di gennaio

Una suggestione che prende forma

Clamorosa, sì. Impossibile, no. Il nome di Joao Cancelo torna a circolare con forza in orbita Inter, spinto da un intreccio di necessità e opportunità. L’esterno portoghese ha rotto con Simone Inzaghi all’Al-Hilal ed è finito ufficialmente sul mercato. A Milano, intanto, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio osservano con attenzione.

L’emergenza a destra di Chivu

L’infortunio di Denzel Dumfries ha aperto un vuoto evidente sulla corsia destra della squadra di Cristian Chivu. L’olandese resterà fuori a lungo e il suo futuro è tutt’altro che scontato. L’Inter ha bisogno di qualità immediata, esperienza europea e duttilità, tutte caratteristiche che Cancelo conosce bene, avendo già vestito il nerazzurro nella stagione 2017-18.

Il nodo ingaggio e la formula

L’ostacolo è chiaro e non si aggira con le parole. Cancelo percepisce circa 15 milioni netti a stagione, una cifra fuori scala per la Serie A. Ma la pista del prestito con ingaggio condiviso apre uno spiraglio concreto. Sei mesi per ritrovarsi, poi si vedrà.

La volontà del giocatore

Come riportato da Fabrizio Romano, Cancelo “non fa un discorso economico, vuole un calcio competitivo”. Dopo l’esperienza in Saudi Pro League, l’Europa chiama. L’Inter ascolta. E quando certe storie tornano a bussare, raramente è solo nostalgia.