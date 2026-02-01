Inter rilancia per Diaby: fiducia in crescita, Chivu lo vuole

L’Inter non molla la presa e torna a spingere con decisione su Moussa Diaby. Dopo una fase di stallo, il club nerazzurro prepara un tentativo in extremis per riaprire la trattativa e portare a Milano l’esterno francese classe ’99. Le prossime ore saranno decisive, con la dirigenza pronta a sondare ogni spiraglio utile.

Chivu insiste: serve strappo e imprevedibilità

Il pressing nasce dalla volontà precisa di Cristian Chivu, che considera Diaby una pedina ideale per completare il proprio scacchiere offensivo. Velocità, capacità di saltare l’uomo e duttilità tattica sono qualità oggi rare nella rosa nerazzurra. Ecco il punto: Diaby garantisce numeri e continuità. Nella scorsa stagione ha chiuso in doppia cifra tra gol e assist, con ben 14 passaggi decisivi, confermandosi profilo affidabile anche sul piano della produzione offensiva.

La nuova proposta dell’Inter

Nei giorni scorsi, come raccontato, Al Ittihad e il fondo PIF avevano respinto la prima proposta dell’Inter, un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Successivamente, Marotta e Ausilio avevano aperto alla possibilità di trasformare il diritto in obbligo, senza però superare la soglia dei 28 milioni. Una formula che non aveva ancora convinto del tutto la controparte saudita.

Ora però la fiducia cresce. L’Inter ha rimodulato l’offerta per Diaby: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una soluzione più strutturata, pensata per avvicinare le posizioni.

Ore calde, attesa per la risposta

Secondo quanto filtra da Sky Sport, la risposta di PIF è attesa a breve. I nerazzurri restano in attesa, consapevoli che il tempo stringe ma determinati a provarci fino all’ultimo. Diaby, la freccia chiesta da Chivu, resta una priorità. Ora la palla passa ai sauditi.