Inter, rientro Dumfries: derby nel mirino

Cristiano Abbruzzese
2 min
Inter Denzel Dumfries
Foto © Stefano D'Offizi

Tiene banco l’infortunio di Denzel Dumfries in casa Inter. Il laterale olandese vede finalmente la luce dopo lo stop che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane di Serie A. Il recupero procede secondo programma, ma lo staff medico nerazzurro non intende forzare i tempi.

Il punto sulle condizioni

Dopo aver ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, Dumfries non sarà a disposizione per la 26^ giornata contro la Cremonese. Quasi scontata anche l’assenza nel turno successivo contro il Genoa. L’obiettivo realistico è il derby della 28^ giornata contro il Milan, appuntamento chiave nella corsa al vertice.

Il numero 2 nerazzurro ha intensificato i carichi di lavoro e nei prossimi giorni aumenterà la presenza in gruppo. Tutto dipenderà dalle risposte fisiche e dal via libera definitivo dello staff sanitario dell’Inter.

Nessun rischio in vista del finale

Ecco il punto: la prudenza prevale. In questa fase della stagione ogni ricaduta potrebbe pesare sul rendimento complessivo della squadra. Cristian Chivu vuole ritrovare il suo esterno al cento per cento, consapevole dell’impatto che garantisce in entrambe le fasi.

Il derby contro il Milan è cerchiato in rosso. L’ottimismo cresce, ma la linea resta chiara: nessuna accelerazione inutile. Le prossime settimane saranno decisive per rivedere Dumfries protagonista sulla fascia destra nerazzurra.

