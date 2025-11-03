Inter, pronto l’assalto a Marc Guehi: idea scambio con Bisseck

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Inter, assalto a Marc Guehi per rinforzare la difesa

L’Inter ha messo nel mirino Marc Guehi per la sessione di mercato invernale. Il difensore inglese del Crystal Palace è considerato il profilo ideale per ringiovanire la retroguardia nerazzurra, con diversi contratti in scadenza a giugno: Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian.

Secondo Team Talk, i dirigenti nerazzurri hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’obiettivo è anticipare la concorrenza dei grandi club europei e portare a Milano il classe 2000 già a gennaio, evitando aste milionarie per stipendio e commissioni.

Possibile scambio con Yann Bisseck

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe valutando l’idea di inserire Yann Bisseck come contropartita tecnica nell’operazione. Il difensore tedesco, impiegato a intermittenza da Cristian Chivu, potrebbe essere la chiave per convincere il Crystal Palace ad aprire la trattativa.

Il giornalista Rudy Galetti conferma che i nerazzurri sono pronti a formulare una nuova offerta già entro fine anno. Tuttavia, la dirigenza interista ritirerà il proprio interesse se Guehi non si renderà disponibile a un trasferimento a metà stagione.

Con il mercato di gennaio alle porte, l’Inter punta a chiudere il colpo in difesa per proseguire la corsa in Serie A e in Champions League con una rosa ancora più solida e competitiva.

