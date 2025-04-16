Inter, primi contatti per Santiago Castro: rinforzo per l’attacco?
L’Inter valuta Santiago Castro per il futuro reparto offensivo
L’Inter ha ufficialmente avviato i contatti preliminari per Santiago Castro, promettente attaccante argentino, nell’ambito di una strategia mirata a potenziare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, attenta a cogliere le opportunità provenienti dal mercato sudamericano, considera il profilo del giovane talento ideale per garantire freschezza, tecnica e prospettiva all’organico guidato da Simone Inzaghi.
Profilo tecnico e caratteristiche del talento argentino
Classe 2004, Santiago Castro si è messo in evidenza con la maglia del Bologna, dove ha iniziato a farsi conoscere nel calcio europeo dopo il percorso di crescita nel Vélez Sarsfield. Punta rapida, dotata di buona tecnica individuale e capacità d’inserimento, ha già mostrato qualità da finalizzatore, suscitando l’interesse di numerosi osservatori internazionali. La sua giovane età e il potenziale ancora in pieno sviluppo lo rendono un elemento appetibile per un progetto a medio-lungo termine.
Strategia Inter: investire sui giovani per consolidare il futuro
L’orientamento dell’Inter verso elementi giovani e di prospettiva si inserisce in una politica sportiva che mira a coniugare presente e futuro. L’ingaggio di Santiago Castro rappresenterebbe una mossa coerente con tale impostazione, affiancando alle certezze dell’attacco nerazzurro un elemento da far crescere gradualmente. Il club nerazzurro ha avviato i primi colloqui esplorativi con l’entourage del calciatore, valutando la fattibilità economica dell’operazione in vista dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.
