Samuele Zarlenga · Pubblicato il 26 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Oltre ad aver provocato il discusso rigore per il contatto con Di Lorenzo, Henrikh Mkhitaryan è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema fisico. Proprio subito dopo aver causato il tiro dagli undici metri, l’ex Roma si è accasciato a terra ed ha lasciato il terreno di gioco poco prima che De Bruyne portasse in vantaggio i suoi. Le sensazioni che trapelano dalla Pinetina però, non sono positive: si teme infatti, un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, ma la diagnosi definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali dei prossimi giorni.

INTER, MKHITARYAN RISCHIA OLTRE UN MESE DI STOP. ECCO QUANTE PARTITE POTREBBE SALTARE

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella peggiore delle ipotesi Mkhitaryan rischia di restare lontano dal rettangolo di gioco per circa sei settimane. Anche nello scenario migliore però, mister Chivu dovrà rinunciare al centrocampista armeno almeno fino alla sosta di novembre, con il giocatore destinato a saltare le sfide contro Fiorentina, Verona e Lazio, oltre al match casalingo di Champions League contro il Kairat Almaty.

Il tecnico nerazzurro dunque, sta già valutando chi prenderà il posto dell’ex Arsenal. Al momento, la sensazione è che Zielinski e Sucic verranno alternati soprattutto in base alle caratteristiche della partita, mentre il neo acquisto Diouf rimane indietro nelle gerarchie.

Oltre a “Inter, preoccupano le condizioni di Mkhitaryan: i dettagli” leggi anche: