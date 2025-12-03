 Salta al contenuto

Inter, pokerissimo al Venezia: ai quarti CI Roma o Torino

Alessandro Collu
Inter tifosi

L’Inter chiude in casa il mercoledì degli ottavi di Coppa Italia ospitando il Venezia risolvendo il match già nel primo tempo: tre reti a partire da Diouf al 18′, due minuti dopo Pio Esposito e poi Thuram, mentre nella ripresa ancora il francese e poi Bonny dopo il gol veneto di Sagrado al 67′.

La squadra di Cristian Chivu affronterà nei quarti la vincente di Roma-Torino in programma martedì 13 gennaio alle 21.00: fra tre giorni, invece, impegno in campionato ancora a San Siro contro il Como.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

INTER: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (46′ Mkhitaryan), Sucic, Luis Henrique (60′ Cocchi); Thuram (60′ Bonny), P. Esposito

Allenatore: Cristian Chivu

VENEZIA: Grandi; Korac, Venturi, Sidibé (46′ Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps (64′ Fila); Compagnon, Casas

Allenatore: Giovanni Stroppa

Ammoniti: Korac

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino)

OLTRE AD “INTER, POKER AL VENEZIA...”, LEGGI, AD ESEMPIO:

  1. Infortunio Gatti, operazione in programma: la nota della Juventus
  2. Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
  3. Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
  4. Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
  5. Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
  6. Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
  7. Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
  8. Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
  9. Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
  10. Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
  11. Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
  12. Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
  13. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  14. Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
  15. Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
  16. Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
  17. Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”

In tendenza

Notizie correlate