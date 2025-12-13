Inter, pista Konaté per la difesa: occasione di mercato dal Liverpool

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025

Inter, emergenza difensiva e valutazioni immediate

L’Inter si muove con decisione sul mercato invernale. Le continue emergenze difensive hanno imposto riflessioni rapide e concrete, spingendo Beppe Marotta e Piero Ausilio a valutare un intervento già a gennaio. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Ibrahima Konaté, classe 1999 del Liverpool, profilo di spessore internazionale e già pronto per inserirsi nei meccanismi nerazzurri.

Konaté, occasione a condizioni favorevoli

Il Liverpool potrebbe aprire alla cessione del centrale francese per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una valutazione legata alla necessità di evitare una partenza a parametro zero. Uno scenario che l’Inter osserva con attenzione, consapevole di trovarsi davanti a un’opportunità rara per età, esperienza e sostenibilità economica.

Arrivato ad Anfield nel 2021, Konaté ha collezionato 15 presenze in Premier League nella stagione in corso e vanta 26 apparizioni con la nazionale francese, confermandosi un difensore affidabile sul piano fisico e tattico, abituato a palcoscenici di alto livello.

Concorrenza europea e incastro di mercato

La pista non è priva di ostacoli. Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain seguono con attenzione la situazione del difensore, pronti a inserirsi. Il Liverpool, dal canto suo, potrebbe reinvestire l’eventuale incasso per tentare l’assalto a Marc Guéhi del Crystal Palace.

L’Inter deve decidere se accelerare ora o rimandare tutto all’estate, rischiando un’asta. Con un reparto arretrato in emergenza, la scelta potrebbe arrivare molto presto.