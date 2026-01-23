Inter-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter torna in campo a San Siro per aprire il turno di Serie A contro il Pisa, in una sfida che mette di fronte ambizioni diverse ma carica di significati. I nerazzurri vogliono dare continuità al proprio percorso e consolidare la zona alta della classifica, mentre i toscani cercano punti preziosi per dare sostanza alla propria stagione.

La squadra guidata da Cristian Chivu parte con i favori del pronostico, ma il tecnico predica attenzione. Il Pisa ha dimostrato compattezza e organizzazione, elementi che impongono un approccio serio e ordinato sin dalle prime battute.

Le scelte di Chivu

In attacco Sebastiano Esposito è pronto a tornare dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez, insidiato però da Ange-Yoan Bonny. Panchina iniziale per Marcus Thuram. In mezzo al campo Nicolò Barella agirà in regia, supportato da Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan. Sugli esterni spazio a Luis Henrique e Federico Dimarco. In difesa Yann Bisseck è favorito, con possibile rotazione che potrebbe concedere riposo a Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, lasciando spazio a Stefan De Vrij e Carlos Augusto.

Il Pisa di Gilardino

Nel Pisa di Alberto Gilardino conferma tra i pali per Simone Scuffet, con Antonio Caracciolo di nuovo titolare in difesa. A centrocampo possibile impiego di Akinkunmi Akinsanmiro, mentre sugli esterni agiranno Angori e Tourè. In avanti ballottaggio aperto tra Durosinmi e Meister, con Mbala Nzola ormai ai margini.

Inter-Pisa, le probabili formazioni

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Tramoni. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu.

Dove vedere Inter-Pisa

Inter-Pisa si gioca venerdì 23 gennaio alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, PC, smartphone e tablet.