Inter-Pisa, Gilardino: “Sacrificio, personalità e coraggio con un pensiero ai nostri tifosi”

Alberto Gilardino è stato intervistato sui canali ufficiali del Pisa alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Inter, ventiduesima giornata di Serie A 2025/26. Così l’allenatore della squadra toscana:

“Domani incontriamo la prima della classe per quello che ha fatto vedere in questo campionato e per tanti anni anche in Champions, dobbiamo portarci dietro lo spirito che abbiamo mantenuto nella partita casalinga contro l’Atalanta; è una partita di grande spessore, perseveranza, sacrificio, personalità e coraggio, dovremo essere bravi e lucidi, equilibrati con un grande spirito di sacrificio contro una squadra con grandissime qualità tecniche, e fisica. Cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni che avremo e ci concederanno.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Oroscopo Cristian Chivu, il templare nerazzurro Inter FC Calcio News 24 / 7

Sappiamo che ci saranno più di cinquemila tifosi pisani a San Siro, un pensiero anche a loro e tanti altri che ci inciteranno da casa“.

Gilardino conclude: “La nostra volontà è di andare a San Siro per gareggiare in una partita difficile, sappiamo le insidie, l’ultima prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, partita anche speciale.

Dovremo essere molto bravi sul campo per cercare di portare a casa punti, necessitiamo di questo. Incoscienza e spregiudicatezza devono essere la nostra forza anche in questo girone di ritorno per andarci a prendere dei punti sia in casa che fuori ma la squadra la vedo in fiducia, con entusiasmo. Dovremo essere perfetti, altrettanto bravi quando avremo il pallone, con coraggio e personalità“.