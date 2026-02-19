Inter, Pio Esposito è ormai una certezza
Da quarta punta a uomo copertina. L’Inter si aggrappa a Pio Esposito dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt in Champions League. In una serata gelida e complicata, l’unica luce nerazzurra è stata la sua girata vincente contro Haikin, rete che lo ha consacrato come secondo marcatore più giovane del club nella fase a eliminazione diretta della competizione.
Lautaro ko, responsabilità nuove
Il problema al polpaccio di Lautaro Martinez cambia lo scenario. “Secondo me l’abbiamo perso, si è fatto male, è abbastanza serio”, ha ammesso Cristian Chivu nel post partita. In attesa degli esami, l’Inter si prepara a fare a meno del suo capitano nel ritorno.
Ecco perché il peso offensivo si sposta su Esposito. Il giovane attaccante non si è limitato al lampo in Norvegia. Dall’inizio del 2026 ha partecipato a sei reti tra Serie A e coppe, con quattro gol e due assist.
Una crescita continua
Contro la Juventus aveva inciso entrando dalla panchina. A Bodo ha risposto da titolare. Non fa differenza. Si muove con personalità, attacca l’area con istinto, trasmette fiducia. In estate sembrava destinato a un nuovo prestito dopo l’esperienza allo Spezia. È rimasto. Per molti doveva essere una riserva. Oggi è una certezza.
Il ritorno a San Siro è difficile, ma “qualificazione fattibile”. L’Inter ora guarda a Pio Esposito. E lui, fin qui, non ha tradito.