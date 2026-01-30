Inter, Perisic preme: depositata richiesta al PSV per tornare

L’operazione Ivan Perisic è entrata nella fase decisiva. Come confermato da Fabrizio Romano, l’esterno croato ha incontrato ieri i dirigenti del PSV Eindhoven insieme ai suoi agenti per chiarire il proprio futuro. L’esito di questo faccia a faccia è atteso con ansia all’Inter, club per il quale il giocatore, 36 anni, ha già trovato un’intesa personale su un contratto fino al 2027.

Il desiderio del giocatore di tornare a Milano, dove ha già giocato per sette stagioni tra il 2015 e il 2022, è netto. Perisic ha deciso di alzare il tiro depositando addirittura una richiesta di trasferimento formale al club olandese per forzare il ritorno in Serie A. Un gesto che dimostra la sua determinazione a chiudere il capitolo Olanda, resa più forte dopo l’eliminazione del PSV dalla Champions League.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’ostacolo PSV: tra il volere del tecnico e la valutazione

Nonostante la volontà del giocatore, il PSV rappresenta ancora l’ostacolo principale. Il club, guidato dall’allenatore Peter Bosz, considera Perisic un elemento chiave, autore di 5 gol e 10 assist questa stagione, ed è riluttante a privarsene a campionato in corso.

L’eliminazione europea potrebbe aver ammorbidito la posizione dei biancorossi, che in precedenza erano disposti a trattare solo in caso di uscita dalla Champions. Ora, fonti olandesi indicano che il PSV potrebbe cedere, ma solo di fronte a un’offerta economica importante che rispecchi il valore del giocatore e la sua importanza in rosa. L’Inter, dal canto suo, spera di chiudere l’affare con una cifra contenuta, vista l’età del croato.

Il contesto interista: priorità per la fascia

Per l’Inter di Cristian Chivu, Perisic rappresenta una priorità assoluta per rinforzare il reparto degli esterni di fascia, soprattutto in seguito all’infortunio di Denzel Dumfries. Il club lo vede come una soluzione a breve termine di grande esperienza e affidabilità, il cui arrivo potrebbe anche facilitare la partenza di Luis Henrique, vicino al Bournemouth.

Il tempo stringe con la chiusura imminente del mercato. Ora la palla è al PSV, chiamato a decidere se accontentare il desiderio del suo giocatore o resistere per non indebolire la squadra nella corsa al titolo di Eredivisie.