Inter, Pavard di ritorno: il Marsiglia dubbioso sul riscatto; il futuro…

Il Marsiglia potrebbe non procedere con il riscatto di riscatto Benjamin Pavard, difensore francese passato dall’Inter al Marsiglia in estate

MARSIGLIA RISCATTO PAVARD – Un inizio di stagione più che confortante, costituito da prestazioni rocciose e che avevano fatto ritrovare la miglior versione di Benjamin Pavard anche a Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese. Una rete all’esordio con la maglia del Marsiglia, contro il Lorient, con la squadra di Roberto De Zerbi protagonista di un grande avvio di campionato. Poi, via via, il rendimento del centrale transalpino sembra essersi nuovamente eclissato come successo a Milano, nel corso della controversa esperienza con la maglia dell’Inter sulle spalle. Il futuro di Benjamin Pavard, a quattro mesi da una nuova trattativa tra nerazzurri e OM per il riscatto del centrale, è tutt’altro che definito.

L’ex Bayern Monaco è finito al centro delle critiche per qualche prestazione opaca e qualche errore di troppo in fase difensiva, soprattutto nel corso dei sessantadue minuti giocati contro il Paris Saint Germain, nella gara persa dai marsigliesi per 5-0, nonché ultima partita di De Zerbi sulla panchina del club. Il cambio di allenatore, in questo senso, potrebbe far ritrovare fiducia e minutaggio a un calciatore completamente escluso dalla lista dei convocati nella gara contro l’Angers. Eppure, l’avvenire marsigliese del classe 1996 appare in bilico.

Tanto che, nel corso delle ultime ore, sul futuro di Pavard sembra manifestarsi un’esperienza in Arabia Saudita già (quasi) preventivata mesi fa, nel momento in cui il sodalizio con l’Inter era già sulla via del tramonto. Il NEOM, infatti, club della Saudi Pro League, potrebbe ripresentarsi dall’entourage del difensore con la proposta contrattuale giusta e strappare il trentenne al calcio europeo. Un ritorno all’Inter sembra escluso, così come un riscatto a 20 milioni di euro da parte dell’OM: Benjamin Pavard potrebbe davvero staccare un biglietto di sola andata per l’Arabia.