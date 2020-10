Inter-Parma, Marotta: “Bisogna utilizzare il Var, serve più comunicazione e confronto”

INTER-PARMA MAROTTA – Giuseppe Marotta, amministratore delegato parte sportiva dell’Inter ha parlato ai microfoni Sky Sport al termine del pareggio casalingo contro il Parma. Queste le sue sottolineature:

“Doveroso da parte mia esprimere la nostra considerazione in merito agli arbitraggi avuti, questo è l’unico strumento per comunicare ed esprimere i nostri pareri. Purtroppo c’è un vuoto normativo, regolamentare: il Var interviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro ma questo non giustifica il susseguirsi di valutazioni a nostro giudizio sbagliate. Anche oggi c’era un palese rigore a nostro favore. La nostra prestazione non è stata delle più belle ma dopo sei partite, devo segnalare questo“.

Marotta conclude: “Il supporto tecnologico deve limitare gli errori e serve per chiarire meglio delle situazioni. Anche in Benevento-Inter c’era un rigore non datoci ma non voglio che questo mio intervengo serva come alibi, sarei intervenuto comunque. Se ci fossero più momenti per confrontarsi, si creerebbe meno tensione e più comunicazione, facilitando l’operato degli arbitri. Il campionato è lunghissimo, aver pareggiato ha un gran significato in una partita così particolare, anche se non avrei firmato per il pareggio“.

