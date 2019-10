Inter – Parma, risultato di nuovo in equilibrio a San Siro [LIVE]

INTER PARMA – Dopo soli tre giorni dalla vittoria di Champions League contro il Borussia Dortmund e accompagnata da un gran pubblico sempre presente, l’Inter torna a San Siro per affrontare il Parma, nona giornata di campionato.

Emiliani non timidi e pronti a ripartire, come di consueto: le prime sue palle gol sono per Karamoah di testa e Dermaku, quest’ultimo il cui tiro é ben deviato da Handanovic.

L’Inter risponde al 12′ com un rasoterra da distanza ravvicinata di Brozovic, pronto Sepe e al 23′, Antonio Candreva conferma il suo momento portando in vantaggio i suoi con un tiro che viene deviato. Passano pochi minuti e l’applaudito ex Karamoah fa partire un tiro dal limite che si trasforma nell’1-1. Alla mezz’ora, contropiede micidiale del Parma con Karamoah – Gervinho finalizzato da quest’ultimo ed é 2-1 ospite. Prima dell’intervallo, Lautaro di testa non inquadra la porta.

Nella ripresa, dopo un lungo Var, arriva il pari di Lukaku: San Siro e i suoi 67000 diventano decisivi nella carica nerazzurra che non si accontenta del 2-2. Sono numerose le conclusioni verso Sepe ma si resta in equilibrio: un punto nel pomeriggio anche per la Juventus e distanze inviariate in classifica. Nel turno infrasettimanale, Parma ed Inter giocheranno di martedì rispettivamente contro Hellas Verona e Brescia.

Tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, Godin (65′ De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (83′ Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Esposito)

Allenatore: Antonio Conte

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo (65′ Pezzella), Dermaku; Kucka, Scozzarella, Hernani, Kulusevski; Gervinho (83′ Barillà), Karamoah (70′ Sprocati)

Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: Candreva, Sepe, Darmian

