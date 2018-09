Inter – Parma, clamoroso 0-1: porta stregata, decide Dimarco

Inter – Parma, cronaca e tabellino da San Siro

Voglia di Inter a San Siro con il pubblico nerazzurro che ancora una volta si dichiara presente in un pomeriggio dove i nerazzurri ospitano il Parma, il tutto a tre giorni dal ritorno in Champions League con la prima al Meazza, avversario il Tottenham.

Miglior modo per farsi trovare pronti all’appuntamento è una vittoria… e di é un Inter dall’approccio giusto, aggressiva con due tentativi nei primi dieci minuti con tiri di Candreva e Nainggolan. Ospiti, come da copione, pungenti con Gervinho e il gran lavoro di Inglese, di quest’ultimo il primo tiro in porta dei suoi. Al 15′ , occasione sciupata da Perisic, tirò alto da ottima posizione è altrettanto ghiotta per Keita, conclusione centrale in area parata da Sepe.

Emiliani pericolosi in percussione, il mister D’Aversa non contento per ripartenze sprecate ma tengono, complicando la gara all’Inter che prova manovre avvolgenti intervallati da conclusioni media distanza, in particolare autore Radja Nainggolan e in seconda battuta, Marcelo Brozovic. Al 40′ Perisic dalla sinistra trova ancora Sepe in respinta: 0-0 all’intervallo.

Ripresa con l’Inter a testa bassa, porta che sembra maledetta: ennesima conclusione di Nainggolan, palle che arrivano in area o sfiorano la linea… ma il gol lo trova il Parma con l’unico tiro, quello di Dimarco, proprio nerazzurro in prestito ai ducali.

Colpo ospite: per l’Inter, tempo già si pensare al Tottenham in Champions League, martedì a San Siro.

Inter: Handanovic; D’Ambrosio (70′ Asamoah), De Vriji, Skriniar, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Candreva (63′ Politano), Nainggolan, Perisic; Keita (1′ st Icardi)

Allenatore: Luciano Spalletti

Parma: Sepe; Iaconi (76′ Sierralta), B. Alves, Gagliolo, Gobbi (1′ st Dimarco); Barillà, Stulac, Rigoni; Gervinho, Inglese, Di Gaudio (62′ Deiola)

Allenatore: Roberto d’Aversa

Ammoniti: D’Ambrosio, Brozovic, Stulac

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Parole dalla mixed zone

Dimarco: “Fatto un gran gol, mi dispiace averlo fatto proprio all’Inter. Penso al Parma, in futuro si vedrà”.

D’Aversa: “Obiettivo resta la salvezza, mi é piaciuta l’interpretazione della gara”.