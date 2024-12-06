Inter-Parma 3-1: Dimarco sblocca, Barella raddoppia e chiude Thuram
Avversario storicamente non semplice a San Siro per l’Inter che ospita il Parma nella prima gara della quindicesima giornata di Serie A.
Serata fredda a Milano ma partenza subito calda con un buon ritmo e pressione: al 7′ è bravo Lautaro ad intercettare un pallone e poi lo stesso viene atterrato non distante dall’area, ottenendo la punizione calciata da Calhanoglu e deviata in angolo. La spinta dell’Inter prosegue e Thuram in girata si avvicina al gol, così come Dumfries al 16′ che colpisce la traversa. Qualche minuto dopo, percussione di Mkhitaryan e quasi vantaggio nerazzurro: ci provano tutti nella prima mezz’ora, due volte anche Lautaro mentre il Parma, spinto da numerosi tifosi nel settore ospiti prova a pungere quando può. Al 28′, prima parata di Sommer che respinge un tiro dalla distanza ospite che era ripartita dopo un passaggio non preciso di Barella; poi Suzuki su Mkhitaryan prima dell’1-0 siglato in area da Dimarco, giocatore con un passato negli emiliani.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Nella ripresa, padroni di casa che cercano il raddoppio: al 53′, un gol annullato a Barella e poi concesso dopo un controllo Var è il 2-0 che consente all’Inter di giocare il resto della gara con maggior tranquillità. Grande corsa di Barella, Dumfries e Thuram che attaccano per segnare ancora ed è proprio il francese che al 66′ arrotonda il punteggio; ora i ragazzi di Inzaghi si divertono: cori individuali della Curva per i suoi, mister compreso. All’81’ ospiti che si inseriscono sorprendendo la difesa e andando a segno con l’autorete di Darmian. Nel finale, possibile rigore revocato a Lautaro.
Martedì trasferta di Champions a Leverkusen per poi affrontare a Roma la Lazio mentre il Parma ospiterà l’Hellas Verona.
INTER-PARMA: TABELLINO
Inter: Sommer; Bisseck (91′ Palacios), de Vrij, Bastoni (73′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (69′ Buchanan); L. Martinez, Thuram (69′ Correa)
Allenatore: Simone Inzaghi
Parma: Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh (12′ Leoni), Valeri (73′ Valenti); Keita (59′ Hernani), Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri (73′ Mohamed), Bonny (59′ Almqvist)
Allenatore: Fabio Pecchia
Arbitro: Abisso di Palermo
OLTRE AD “INTER-PARMA…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Inter, Inzaghi è il miglior allenatore dell’anno: “Spero di rimanere a lungo”
- Coppa Italia, ottavi: martedì parte la tre giorni con le prime big
- Lazio, Lotito: “Ricreato entusiasmo ma senza euforia, Baroni e il ciclo nuovo…”
- Buffon: “Italia, ci rialzeremo. Motta non ha il dovere di vincere subito, questo campionato…”
- Milan, Ibrahimovic: “Scouting tutti i giorni, appena troviamo equilibrio e stabilità…”
- Italia-Francia, doppio Rabiot di testa e Digne: niente primo posto
- Juventus, Di Gregorio: “Squadra giovane e unita, strada giusta. Cambiato tutto, Buffon, Peruzzi…”
- Marotta: “Mercato? No, rosa competitiva. Var? Resta la centralità dell’arbitro ma…”
- Ranieri: “Tante richieste, potevo tornare solo per la Roma e il Cagliari. Ai tifosi…”
- Guardiola-City, terzo ko di fila tra Coppe e Premier: “Non mi arrendo”
- Real Madrid-Barcellona, doppio Lewandowski in due minuti, poi altri volti noti: Clásico blaugrana
- Lamine Yamal: “Barcellona, mi piace tutto e spero di essere una leggenda”
- Parma-Pecchia, rinnovo ufficiale. Krause: “Persona straordinaria, scelta giusta”
- Percassi: “Per gli stadi va fatto uno sforzo. Retegui, Zaniolo, la forza dell’Atalanta…”
- Verona-Venezia, avvio scoppiettante e poi 2-1 nel finale
- Como, Ludi e i segreti: “Solidità, equilibrio gestionale, metodo e territorio. Il modello…”
- Francia, Griezmann: “Chiudo questo capitolo, a presto”
- Napoli, De Laurentiis e i suoi vent’anni: “Rifondato e speso, rispetto di regole e persone. Il futuro…”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”