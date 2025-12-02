Inter, parla Ausilio: “Con Chivu rapporto speciale”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

INTER AUSILIO CHIVU – L’estate dell‘Inter è stata travagliata: l’addio di Inzaghi, la scelta di Chivu e l’inseguimento a Lookman prima di virare su altri obiettivi. Ai microfoni di Sky Sport Piero Ausilio ha parlato degli eventi estivi, ma non solo.

La scelta di Chivu – “Sono stato uno dei primi a scegliere Chivu: è stato un mio giocatore. Ha iniziato con noi nel settore giovanile, non siamo sorpresi dei valori che ha. Li conoscevamo già e per noi dirigenti non rappresentano una novità”.

Tempi di ambientamento – “Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è. L’esempio è Diouf: è arrivato l’ultimo giorno di mercato, non ha fatto la preparazione ed ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore. A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserirli, ma non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi”.

Tentativo per un giocatore simile a Lookman? – “Penso di no. Non ho mai negato l’interesse per Lookman, ma i tempi erano diversi. Dopo il Mondiale per Club ci siamo resi conto che sarebbe stato complicato cambiare sistema di gioco e poi c’è stata la crescita di Pio Esposito. Avere quattro attaccanti come i nostri è più che sufficiente: se il sistema di gioco resta questo, non abbiamo bisogno di altro”.

Nessuna mossa – “Parleremmo solo di sostituti. Abbiamo una squadra forte e competitiva e abbiamo inserito giovani che sono vere alternative ai titolari. Abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, siamo convinti che questa squadra sia forte e che sia migliorata nelle alternative. Sulla fascia destra siamo coperti. Resteremo così, sia in entrata che in uscita“.

