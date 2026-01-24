Palacios cerca spazio e continuità, l’Estudiantes pronto ad accoglierlo

Il futuro di Tomás Palacios è sempre più lontano da Milano e profuma sempre più di aria di casa per l’argentino, visto l’imminente ritorno in patria. Il difensore classe 2003 è infatti a un passo dal lasciare l’Inter per fare ritorno nel campionato nazionale che lo ha lanciato, dove questa volta ad attenderlo c’è l’Estudiantes. Una trattativa ormai ben avviata, impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe rappresentare una vera occasione di rilancio dopo mesi complicati e poco spazio trovato in nerazzurro.

Poco spazio a Milano e occasioni mancate

L’avventura di Palacios all’Inter non ha mai davvero preso quota. Arrivato con buone credenziali e aspettative interessanti, il centrale argentino non è riuscito a ritagliarsi il ruolo sperato all’interno della rosa nerazzurra. Nella scorsa stagione le presenze sono state appena tre, troppo poche per un giocatore che ha bisogno di continuità per crescere. Poi il prestito al Monza che non ha prodotto i risultati sperati, complice anche la difficile stagione dei brianzoli, culminata con la retrocessione.

In estate, poi, erano sfumate diverse piste, tra cui quelle che avrebbe potuto portarlo all’Olympiacos, al Basilea oppure al Santos. A rallentare ulteriormente il suo percorso è arrivato anche un problema fisico, uno strappo muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Nel frattempo, le gerarchie difensive all’Inter si sono consolidate e per Palacios lo spazio si è ridotto a zero. Da qui la necessità, condivisa da club e giocatore, di trovare una soluzione che gli permetta di tornare protagonista e di non perdere un’altra stagione chiave per la sua carriera.

Estudiantes e formula “alla Carboni”, un nuovo inizio

La pista Estudiantes ha preso sempre più quota nelle scorse ore e questa volta sembra ci siano tutti i presupposti affinché la trattativa si concretizzi. I due club sono vicini a un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro, cifra in linea con l’investimento fatto dall’Inter al momento dell’acquisto del giocatore. A favorire l’operazione c’è anche il gradimento del calciatore, che dopo aver valutato e rifiutato altre destinazioni ha dato il suo ok al ritorno in Argentina.

All’Estudiantes, società presieduta da Juan Sebastián Verón, Palacios avrà la possibilità di giocare con continuità in un contesto competitivo e meno pressante rispetto alla Serie A. L’operazione ricalca la strategia già applicata in casa Inter, in questa stessa sessione di mercato invernale, con Valentín Carboni passato al Racing. In entrambi i casi si tratta di una chance di rilancio, mentre in Viale della Liberazione si rimane in attesa di capire se potranno, un giorno, tornare utili alla causa nerazzurra.