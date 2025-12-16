Inter, occhi su Valincic: la situazione

Inter Valincic – L’Inter si trova in un momento positivo della stagione. La vittoria di domenica nel tardo pomeriggio ha regalato alla squadra di Christian Chivu il primato in classifica, i nerazzurri tuttavia hanno un problema da risolvere sulla fascia destra. Come riportato da Gianluca Di Marzio gli occhi sono puntati su Moris Valincic.

Infortunio più grave del previsto

Tutto dipenderà probabilmente dallo sviluppo sulla questione relativa a Denzel Dumfries: l”olandese era tornato a Milano proprio all’inizio dell’ultima sosta per le nazionali per un problema alla caviglia. A quanto sembra però l’infortunio è molto più grave del previsto; Dumfries potrebbe essere anche operato secondo le ultime indiscrezioni e in quel caso lo stop sarebbe davvero lungo.

Mercato o soluzione interna?

L’Inter deve quindi decidere in fretta se operare sul mercato o affidarsi alle alternative in rosa aspettando Dumfries. Moris Valincic, in forza alla Dinamo Zagabria, piace davvero molto ai nerazzurri e dati i costi non ancora elevati rappresenterebbe una buona opportunità per le politiche di Oaktree. Qualora Ausilio e Marotta decidessero di non intervenire sul mercato aumenterebbe sicuramente il minutaggio dei calciatori in rosa; Luis Henrique sta godendo di maggiore fiducia da parte di Chivu nelle ultime settimane e Diouf è stato schierato con buoni risultati a destra. Senza dimenticare l’intramontabile Darmian, pronto al rientro dopo un lungo infortunio.