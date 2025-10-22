Inter, obiettivo Dayot Upamecano: trattativa in salita per l’ingaggio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Inter alla ricerca di un difensore di livello

L’Inter è pronta a muoversi sul mercato 2026 per rinforzare la difesa: il nome in cima alla lista è quello di Dayot Upamecano, centrale francese del Bayern Monaco. Il club nerazzurro, guidato da Cristian Chivu, segue da settimane la situazione contrattuale del giocatore, che entrerà negli ultimi mesi del suo accordo con il club tedesco.

Richieste elevate e trattativa complessa

Secondo la stampa tedesca, le trattative per il rinnovo tra Upamecano e il Bayern Monaco si sarebbero arenate a causa delle alte richieste economiche del difensore, che vorrebbe un bonus alla firma particolarmente oneroso. L’Inter, pur interessata, deve fare i conti con i limiti di bilancio e con le scadenze imminenti dei contratti di Acerbi e De Vrij, entrambi in uscita a fine stagione.

Un’occasione a parametro zero

Dal prossimo gennaio, Upamecano potrà negoziare liberamente con altri club, e i nerazzurri intendono inserirsi sfruttando la possibilità di un trasferimento a parametro zero. Tuttavia, la concorrenza internazionale è folta e l’Inter dovrà convincere il giocatore con un progetto tecnico solido più che con un’offerta economica.

L’operazione resta complessa, ma il profilo di Dayot Upamecano risponde perfettamente all’esigenza dell’Inter di trovare un leader difensivo per la stagione 2026-27.

