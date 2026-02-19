Inter, non solo Lautaro: ansia per Zielinski

Serata amara per l’Inter in Champions League. La sconfitta sul campo del Bodo Glimt lascia strascichi non solo sul piano del risultato, ma anche su quello fisico. Dopo l’allarme lanciato da Cristian Chivu sulle condizioni di Lautaro Martinez, un altro nome finisce sotto osservazione: Piotr Zielinski.

Un’Inter acciaccata

Il centrocampista polacco ha lasciato il terreno di gioco visibilmente affaticato e sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti strumentali. Le sensazioni non sono rassicuranti, anche se lo staff medico preferisce attendere gli esami prima di sbilanciarsi.

La possibile assenza di Zielinski complicherebbe ulteriormente i piani tecnici. In una fase cruciale della stagione, tra impegni europei e corsa al vertice in Serie A, l’Inter non può permettersi di perdere pedine chiave.

Le parole di Chivu

Nel post gara, Chivu non ha nascosto la preoccupazione per Lautaro Martinez, parlando di un problema “serio”. Ora l’attenzione si sposta anche su Zielinski, elemento fondamentale per qualità e inserimenti tra le linee.

Ti potrebbe interessare Felipe Melo sfotte la Juventus dopo il 5-2 subito dal Galatasaray Champions League

Il calendario non concede tregua e le rotazioni diventano obbligatorie. Molto dipenderà dall’esito degli esami, ma l’impressione è che l’Inter debba prepararsi a gestire un’emergenza inattesa.

Il campo norvegese ha lasciato il segno. Ora serve compattezza, dentro e fuori dallo spogliatoio.