Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il big match della sera

La 20ª giornata di Serie A propone in serata uno degli incroci più attesi. Inter e Napoli si affrontano a San Siro con punti pesanti in palio e ambizioni che vanno oltre la singola partita. È una sfida che misura stato di forma, profondità della rosa e personalità nei momenti chiave della stagione.

Le scelte di Chivu

In casa Inter, Cristian Chivu ritrova dal primo minuto Marcus Thuram, che completerà la coppia offensiva con Lautaro Martinez. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Hakan Calhanoglu, supportato da Nicolò Barella e da Piotr Zielinski, favorito su Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic. Sulle corsie agiranno Luis Henrique e Federico Dimarco, con Carlos Augusto pronto a subentrare. In difesa torna titolare Alessandro Bastoni nel terzetto davanti a Yann Sommer.

Il piano di Conte

Nel Napoli, Antonio Conte deve fare i conti con le condizioni non ottimali di David Neres, che non verrà rischiato. Spazio dunque a Noa Lang nel reparto offensivo insieme a Eljif Elmas a supporto di Rasmus Hojlund. In difesa Juan Jesus è in vantaggio su Alessandro Buongiorno, mentre sulle fasce agiranno Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. In mezzo al campo la diga sarà formata da Stanislav Lobotka e Scott McTominay.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Dove vederla in tv

Inter-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile in diretta tv e in streaming tramite app e piattaforma web.