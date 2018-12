Inter-Napoli, Premier Conte: ” Giusto ricorrere a una pausa nelle manifestazioni sportive “

Ancora in primo piano le vicende accadute durante la scorsa giornata di campionato tra Inter e Napoli in cui ha perso la vita un tifoso nerazzurro e ci sono stati casi di razzismo nei confronti di Koulibaly

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato duramente in seguito agli scontri prima della partita tra Inter e Napoli di San Siro:

“Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato, scoprire che non è la prima volta che una manifestazione sportiva é occasione di scontri violenti, aggressioni civili e ci è scappato anche il morto. I cori razzisti sono discriminatori e incivili. Sospendere il campionato? Non sono dentro la logica del mondo dello sport, la mia sensibilità é che bisognerebbe dare un segnale forte“.

