Inter-Mlacic in stallo: cambio di agente e affare a rischio

Il trasferimento di Branimir Mlačić dall’Hajduk Spalato all’Inter è entrato in una fase di forte incertezza. Secondo quanto riportato da TMW e confermato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di rilanciare dopo gli ultimi sviluppi che hanno irrigidito la trattativa.

Il nodo del cambio di agente

A rallentare in modo decisivo l’operazione è stata la scelta di Mlačić di affidarsi alla Lian Sport Group, guidata da Fali Ramadani, dopo che tra Inter e Hajduk era già stato raggiunto un accordo verbale. Una mossa che non è stata gradita dai dirigenti nerazzurri, soprattutto per tempistiche e modalità, interpretate come un tentativo di rinegoziare al rialzo l’intesa economica.

La posizione dell’Inter

L’Inter ha preso una posizione chiara. Nessun aumento dell’offerta e nessuna trattativa prolungata. Il club non vuole essere considerato una soluzione di ripiego e, in assenza di segnali concreti nei prossimi giorni, l’affare potrebbe saltare definitivamente. I dialoghi sono attualmente fermi e il clima resta freddo.

Lo scenario alternativo

Nonostante lo stallo, l’Inter non è ancora del tutto fuori dai giochi. La destinazione nerazzurra resta gradita al giocatore e garantirebbe un percorso tecnico strutturato, con la possibilità di un prestito mirato nella prossima stagione. Il piano iniziale prevedeva la permanenza di Mlačić all’Hajduk fino a fine stagione, per poi valutarlo in ritiro estivo con la prima squadra.

Senza un rapido riallineamento delle parti, l’Inter è pronta a voltare pagina. Il tempo, in questa trattativa, non gioca a favore di nessuno.